Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti: AKP'ye katılacak mı?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Gülpınar'ın istifa etmesinin ardından AKP'ye katılacağı iddia edildi.

İstifasına ilişkin TGRT Haber'e konuşan Gülpınar, AKP'ye katılacağı iddialarını reddetti.

Görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Gülpınar, "Şuan başka bir partiye geçmem söz konusu değil. Halka sorduk, halkın desteğiyle geldik" ifadelerini kullandı.