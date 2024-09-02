Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti: AKP'ye katılacak mı?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. AKP'ye katılacağı iddialarını yalanlayan Gülpınar, "Bağımsız olarak göreve devam edeceğim" dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.
Gülpınar'ın istifa etmesinin ardından AKP'ye katılacağı iddia edildi.
İstifasına ilişkin TGRT Haber'e konuşan Gülpınar, AKP'ye katılacağı iddialarını reddetti.
Görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Gülpınar, "Şuan başka bir partiye geçmem söz konusu değil. Halka sorduk, halkın desteğiyle geldik" ifadelerini kullandı.
🔴 SONN DAKİKA— fatih atik (@atikfatih1) September 2, 2024
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisinden istifa etti.@tgrthabertv'e konuşan Kasım Gülpınar:
"Bağımsız olarak göreve devam edeceğim. Şuan başka bir parti'ye geçmem sözkonusu değil. Halka sorduk halkın desteğiyle geldik…