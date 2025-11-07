Kasım Temettü Takvimi 2025 | Kâr Payı Dağıtacak Şirketler ve Ödeme Tarihleri

Kasım ayı temettü takvimi yatırımcıların gündeminde. 2025 yılı Kasım ayında temettü ödemesi yapacak şirketler belli oldu. Borsa İstanbul’da işlem gören 10 farklı şirket, 5 Kasım ile 28 Kasım tarihleri arasında ortaklarına kâr payı dağıtacak. Yatırımcılar için hem gelir fırsatı hem de uzun vadeli kazanç anlamına gelen temettü ödemeleri, hisse senedi yatırımcılarının yakından takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. İşte 2025 Kasım temettü takvimi, ödeme tarihleri ve kâr payı tutarları...

KASIM 2025 TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER LİSTESİ

Borsa İstanbul’da Kasım ayında kâr payı ödemesi yapacak şirketlerin tam listesi, temettü miktarları ve ödeme tarihleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

# Şirket Adı BIST Kodu Temettü Tutarı (TL) Ödeme Tarihi 1 Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. SUNTK 0,9300 05.11.2025 2 Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. PLTUR 0,3230 13.11.2025 3 Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. DURKN 0,0278 14.11.2025 4 Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. BALSU 0,1482 14.11.2025 5 Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. ARDYZ 0,0276 17.11.2025 6 Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. EGPRO 0,4250 20.11.2025 7 Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. ASELS 0,1995 25.11.2025 8 Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. OFSYM 0,3552 25.11.2025 9 Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. DESA 0,0714 27.11.2025 10 Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. GUNDG 0,0436 28.11.2025

KASIM AYI TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ

5 Kasım 2025: Sun Tekstil (SUNTK)

Sun Tekstil (SUNTK) 13 Kasım 2025: Platform Turizm (PLTUR)

Platform Turizm (PLTUR) 14 Kasım 2025: Durukan Şekerleme (DURKN), Balsu Gıda (BALSU)

Durukan Şekerleme (DURKN), Balsu Gıda (BALSU) 17 Kasım 2025: Ard Grup Bilişim (ARDYZ)

Ard Grup Bilişim (ARDYZ) 20 Kasım 2025: Ege Profil (EGPRO)

Ege Profil (EGPRO) 25 Kasım 2025: Aselsan (ASELS), Ofis Yem (OFSYM)

Aselsan (ASELS), Ofis Yem (OFSYM) 27 Kasım 2025: Desa Deri (DESA)

Desa Deri (DESA) 28 Kasım 2025: Gündoğdu Gıda (GUNDG)

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, şirketlerin elde ettikleri net kârın bir kısmını, yıl sonunda ortaklarına pay olarak dağıtmasıdır. Borsa yatırımcıları açısından temettü, hisse fiyatındaki artış dışında düzenli bir gelir elde etme imkânı sağlar. Temettü ödemeleri genellikle nakit veya hisse olarak yapılabilir. Nakit temettü doğrudan yatırımcının hesabına geçerken, hisse temettüsü şirketin sermayesini artırarak yatırımcının elindeki hisse miktarını yükseltir.

2025 KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN TEMETTÜ ŞİRKETLERİ

Kasım ayında dikkat çeken temettü şirketleri arasında Aselsan (ASELS) ve Sun Tekstil (SUNTK) yer alıyor. Özellikle Sun Tekstil, 0,9300 TL’lik yüksek temettü oranıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Savunma sanayi devi Aselsan ise 25 Kasım’da ödeyeceği 0,1995 TL temettüyle düzenli dağıtım politikasını sürdürüyor.

Kasım ayında hangi şirketler temettü dağıtacak?

2025 Kasım ayında Sun Tekstil, Platform Turizm, Durukan Şekerleme, Balsu Gıda, Ard Grup Bilişim, Ege Profil, Aselsan, Ofis Yem, Desa Deri ve Gündoğdu Gıda temettü ödemesi yapacak.

Aselsan temettü ödemesi ne zaman?

Aselsan (ASELS) temettü ödemesi 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sun Tekstil temettü miktarı ne kadar?

Sun Tekstil (SUNTK) 5 Kasım 2025’te hisse başına 0,9300 TL temettü ödemesi yapacak.

Temettü almak için ne yapmak gerekir?

Temettü alabilmek için, şirketin belirlediği temettü hak kullanım tarihinden bir gün önce hisse senedine sahip olmak yeterlidir. Bu tarihte hisse elinizde bulunuyorsa, ödemeden siz de yararlanırsınız.

Kasım ayı temettü ödemeleri ne zaman hesaba geçer?

Ödemeler genellikle belirlenen tarihte yatırımcının hesabına otomatik olarak geçer. Banka ve aracı kurumlara göre hesaba geçiş saati değişiklik gösterebilir.