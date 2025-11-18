Kasımda yağan kar Erciyes'te kayak keyfi için geri sayımı başlattı

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'na yağan kar, yeni sezon için umut oldu.

Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip merkez, toplam 112 kilometre pist uzunluğu, 25 kilometrelik teleferik hattı, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleriyle yeni sezona hazır hale getirildi.

Pistleri 15 Kasım'da yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezi, yeni sezon için gün sayıyor.

Dünya standartlarındaki pistleri, modern tesisleri, konaklama ve kolay ulaşım imkanları, kar kalitesi, teknik yapısı ve doğasıyla dikkati çeken Erciyes Kayak Merkezi, pek çok spor organizasyonuna da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

- "Yüksek kesimlerde 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı oluştu"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, Erciyes'in sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en seçkin kayak destinasyonlarından biri haline geldiğini söyledi.

Geçen yıl 30 Kasım'da sezonu açtıklarını anımsatan Elcuman, bu sene yağan karın kendilerini ümitlendirdiğini belirtti.

Elcuman, erken kar yağışı nedeniyle mutlu olduklarını dile getirerek, "Erciyes yine beyaz gelinliğine büründü, yine bembeyaz bir hal aldı. Çok şükür, birkaç gündür güzel kar yağışı oldu. Öyle olunca yüksek kesimlerde 50 santimetreyi bulan kar kalınlığı oluştu." dedi.

Yeni sezondan umutlu olduklarını vurgulayan Elcuman, şunları kaydetti:

"İnşallah yine 30 Kasım veya aralığın ilk haftalarında sezonu açmak istiyoruz. Bu hafta biraz havalar iyi gözüküyor ama gelecek haftadan sonra yine soğuyor. Kar çok önemli. Karın doğal olarak yağması ve pistleri hazırlamamız çok önemli ama biz biliyorsunuz master plan dahilinde yapılan bir kış turizm merkeziyiz. Öyle olunca pistlerimizin yüzde 54'ünü yapay karla kaplayabiliyoruz. Özellikle tatilcilere ve otelcilerimize kar garantili bir sezon vadediyoruz. Havaların soğumasıyla beraber yapay karlamaya da çok yakında başlayacağız ve geçen sene olduğu gibi erken bir şekilde sezonu açmayı umuyoruz."

- Geçen sezon 3 milyon kişiyi ağırladı

Elcuman, geçen sezon Polonya, Çekya, Rusya, İngiltere, Almanya ve Avrupa'nın birçok ülkesinden yaklaşık 3 milyona yakın turist ağırladıklarını ifade etti.

Bu sene de hareketli ve yoğun bir sezon beklediklerini belirten Elcuman, otellerin, tesislerin yeni sezona hazır olduğunu söyledi.

Yapılan hazırlıkların önemine değinen Elcuman, geçen sezonun ziyaretçi sayısındaki rekoru kırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.