Kasımda yağışlar bir önceki yıla göre yüzde 136 artış gösterdi

Türkiye genelinde kasım ayında yağışlar normaline göre yüzde 88, bir önceki yıla göre yüzde 136 arttı.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Kasım ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay yağışlar, normalinin ve geçen yılın aynı dönemindeki yağışların üzerinde gerçekleşti.

Buna göre, 1991-2020 dönemini kapsayan uzun yıllar kasım yağış ortalaması, metrekareye 58,3 kilogram olarak hesaplandı. Geçen yıl kasımda metrekareye 46,2 kilogram yağış düştü. Bu sene aynı dönemde metrekareye düşen yağış miktarı ise 109,3 kilogram oldu. Yağışlarda normaline göre yüzde 88, geçen yıl kasım ayı yağışlarına göre yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.

Bölge geneli yağışlarda ise tüm bölgelerde artış gözlenirken, özellikle Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgeleri normalinin 2 katından fazla yağış aldı.