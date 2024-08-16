Kasımpaşa antrenörü Uğurlu’ya yedi maç men

Spor Servisi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi. TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezasının yanı sıra 230 bin 250 lira para cezası veren kurul, İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan’a da 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası kararı aldı.

PFDK, Süper Lig kulüplerinden Galatasaray, Beşiktaş ve Gaziantep FK’ye ise 168 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor’a 126 bin, Kocaelispor ve Ahlatcı Çorum FK’ye 84 bin lira para cezasına hükmetti. Ayrıca PFDK, Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silme cezasına çarptırılmasına karar verdi.