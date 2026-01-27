Kasımpaşa, Attila Szalai ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai ile yollarını ayrıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Attila Szalai ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze sunduğu katkılar için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Sezon başında kiralık olarak Kasımpaşa kadrosuna katılan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon 15 maçta forma giydi.