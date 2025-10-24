Kasımpaşa – Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? (Süper Lig 10. Hafta)

Karşılaşmada düdük çalacak isim Adnan D. Kayatepe. Yardımcı hakemler Esat Sancaktar ve Bilal Gölen olarak açıklandı.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Kasımpaşa’da H. Gueye (şüpheli) ve H. Hajradinovic (diz ön çapraz bağ sakatlığı) maç kadrosunda yer alamayabilir. Beşiktaş’ta ise Rafa Silva (arka adale) ve Demir Ege Tiknaz (baldır/bacak sakatlığı) forma giyemeyecek isimler arasında.