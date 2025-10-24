Kasımpaşa – Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? (Süper Lig 10. Hafta)
Kasımpaşa–Beşiktaş maçı ne zaman? Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kasımpaşa ve Beşiktaş’ta kimler sakat ya da cezalı? Tüm detaylar haberimizde.
HAKEM KADROSU
Karşılaşmada düdük çalacak isim Adnan D. Kayatepe. Yardımcı hakemler Esat Sancaktar ve Bilal Gölen olarak açıklandı.
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Kasımpaşa’da H. Gueye (şüpheli) ve H. Hajradinovic (diz ön çapraz bağ sakatlığı) maç kadrosunda yer alamayabilir. Beşiktaş’ta ise Rafa Silva (arka adale) ve Demir Ege Tiknaz (baldır/bacak sakatlığı) forma giyemeyecek isimler arasında.
SÜPER LİG PUAN DURUMU (10. HAFTA)
|Sıra
|Takım
|O
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|9
|25
|+18
|2
|Trabzonspor
|9
|20
|+8
|3
|Fenerbahçe
|9
|19
|+8
|4
|Gaziantep FK
|9
|17
|+1
|5
|Göztepe
|9
|16
|+8
|6
|Beşiktaş
|9
|16
|+4
|7
|Samsunspor
|9
|16
|+4
|8
|Alanyaspor
|9
|13
|+2
|9
|Konyaspor
|9
|11
|+1
|10
|Antalyaspor
|9
|10
|-5
|11
|Çaykur Rizespor
|9
|9
|-3
|12
|Kasımpaşa
|9
|9
|-3
|13
|Gençlerbirliği
|9
|8
|-4
|14
|Eyüpspor
|9
|8
|-5
|15
|Kocaelispor
|9
|8
|-6
|16
|Başakşehir FK
|9
|7
|-2
|17
|Kayserispor
|9
|5
|-14
|18
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|-12
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ
Kasımpaşa – Beşiktaş maçı 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadeleye Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.