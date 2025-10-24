Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kasımpaşa – Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? (Süper Lig 10. Hafta)

Kasımpaşa–Beşiktaş maçı ne zaman? Maç saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Kasımpaşa ve Beşiktaş’ta kimler sakat ya da cezalı? Tüm detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 24.10.2025 18:00
  • Giriş: 24.10.2025 18:00
  • Güncelleme: 24.10.2025 18:00
Kaynak: Haber Merkezi
Kasımpaşa – Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? (Süper Lig 10. Hafta)
Foto: Depophotos

Süper Lig 10. hafta maçında Kasımpaşa, Beşiktaş’ı konuk ediyor. İşte maç saati, yayın kanalı, hakem kadrosu ve son dakika gelişmeleri.

HAKEM KADROSU

Karşılaşmada düdük çalacak isim Adnan D. Kayatepe. Yardımcı hakemler Esat Sancaktar ve Bilal Gölen olarak açıklandı.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Kasımpaşa’da H. Gueye (şüpheli) ve H. Hajradinovic (diz ön çapraz bağ sakatlığı) maç kadrosunda yer alamayabilir. Beşiktaş’ta ise Rafa Silva (arka adale) ve Demir Ege Tiknaz (baldır/bacak sakatlığı) forma giyemeyecek isimler arasında.

SÜPER LİG  PUAN DURUMU (10. HAFTA)

SıraTakımOPAv
1Galatasaray925+18
2Trabzonspor920+8
3Fenerbahçe919+8
4Gaziantep FK917+1
5Göztepe916+8
6Beşiktaş916+4
7Samsunspor916+4
8Alanyaspor913+2
9Konyaspor911+1
10Antalyaspor910-5
11Çaykur Rizespor99-3
12Kasımpaşa99-3
13Gençlerbirliği98-4
14Eyüpspor98-5
15Kocaelispor98-6
16Başakşehir FK97-2
17Kayserispor95-14
18Fatih Karagümrük93-12

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇ BİLGİLERİ

Kasımpaşa – Beşiktaş maçı 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadeleye Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

BirGün'e Abone Ol