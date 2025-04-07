Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 30. haftasında bugün (7 Nisan 2025 Pazartesi) oynanacak karşılaşmalarda görev alacak VAR hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinde VAR odasında İspanyol hakem Javier Iglesias Villanueva görev alacak. Villanueva'ya AVAR olarak Deniz Caner Özara eşlik edecek.

Bir diğer mücadele olan Göztepe-Gaziantep FK karşılaşmasında ise VAR görevini Portekizli hakem Antonio Nobre üstlenecek. Bu karşılaşmada AVAR olarak Ogün Kamacı görev yapacak.