Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

MHK, Kasımpaşa- Beşiktaş ve Göztepe-Gaziantep FK mücadelelerinde görev yapacak VAR hakemlerini açıkladı.

Spor
  • 07.04.2025 12:19
  • Giriş: 07.04.2025 12:19
  • Güncelleme: 07.04.2025 12:20
Kaynak: Spor Servisi
Kasımpaşa-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Süper Lig'in 30. haftasında bugün (7 Nisan 2025 Pazartesi) oynanacak karşılaşmalarda görev alacak VAR hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesinde VAR odasında İspanyol hakem Javier Iglesias Villanueva görev alacak. Villanueva'ya AVAR olarak Deniz Caner Özara eşlik edecek.

Bir diğer mücadele olan Göztepe-Gaziantep FK karşılaşmasında ise VAR görevini Portekizli hakem Antonio Nobre üstlenecek. Bu karşılaşmada AVAR olarak Ogün Kamacı görev yapacak.

BirGün'e Abone Ol