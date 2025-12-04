Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu getirildi

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiği duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız'ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Belözoğlu, son olarak Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

İstanbul temsilcisi, bugün Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıklamıştı.