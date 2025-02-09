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Kasımpaşa evinde ağırladığı Rizespor'u 3-2 mağlup etti

Süper Lig’in 23'üncü haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Ajans Haberleri
  • 09.02.2025 18:14
  • Giriş: 09.02.2025 18:14
  • Güncelleme: 09.02.2025 18:14
Kaynak: ANKA
Kasımpaşa evinde ağırladığı Rizespor'u 3-2 mağlup etti

(İSTANBUL) - Süper Lig’in 23'üncü haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 23'üncü haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 13.30'da başlayan mücadeleyi Ozan Ergün yönetti.

Kasımpaşa'ya 3 puanı getiren golleri 26. dakikada Kevin Rodrigues, 45+8'de penaltı vuruşundan Haris Hajradinovic ve 57. dakikada Nuno da Costa kaydetti. Rizespor'un gollerini 30. dakikada Sinan Bolat (kendi kalesine) ve 80. dakikada Ali Sowe attı.

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