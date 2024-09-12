Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi kim?

Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonunda maç fazlasıyla lider Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Milli arada flaş transferler yapan Fenerbahçe'de maç kadrosu ne olacak? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün ve saat kaçta? Fenerbahçe maçının hakemi ve detaylara bakalım:

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.

AMRABAT VE KOSTİC OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofian Amrabat, Fas Milli Takımı'ndan dönerek Fenerbahçe ile ilk antremanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Amrabat ve Kostic'in Kasımpaşa karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 15 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat 17:00'da oynanacak.

Fenerbahçe Kasımpaşa canlı izle

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı Bein Sports ekranından canlı olarak izlenebilecek.