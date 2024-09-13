Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi kim? Osayi Samuel oynayacak mı? (Süper Lig 5. Hafta)
Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunun beşinci haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün ve saat kaçta? Fenerbahçe'de hangi oyuncular eksik? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçıyla ilgili son detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonunda maç fazlasıyla lider Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Milli arada flaş transferler yapan Fenerbahçe'de maç kadrosu ne olacak? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün ve saat kaçta? Fenerbahçe maçının hakemi ve detaylara bakalım:
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek.
AMRABAT VE KOSTİC OYNAYACAK MI?
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofian Amrabat, Fas Milli Takımı'ndan dönerek Fenerbahçe ile ilk antremanını gerçekleştirdi. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Amrabat ve Kostic'in Kasımpaşa karşısında oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.
FENERBAHÇE'DE 1 OYUNCU SAKAT
Fenerbahçe'de, Nijerya Milli takımından sakat gelen Osayi Samuel'in oynaması beklenmiyor. Kas yaralanması teşhisi konan Osayi Samuel'in Eylül sonuna kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor.
KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 15 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak.
KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saat 17:00'da oynanacak.
Fenerbahçe Kasımpaşa canlı izle
Kasımpaşa Fenerbahçe maçı Bein Sports ekranından canlı olarak izlenebilecek.