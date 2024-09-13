Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta? Kasımpaşa Fenerbahçe maçının hakemi kim? Osayi Samuel oynayacak mı? (Süper Lig 5. Hafta)

Trendyol Süper Lig 2024/2025 sezonunun beşinci haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi gün ve saat kaçta? Fenerbahçe'de hangi oyuncular eksik? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçıyla ilgili son detaylar haberimizde.