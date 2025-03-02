Kasımpaşa - Galatasaray maçının VAR’ı Tomasz Kwiatkowski

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR), Polonya Futbol Federasyonu’ndan Tomasz Kwiatkowski oldu.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, bugün saat 16.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Mücadelede VAR’da Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görev yapacak. Kwiatkowski’ye AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.