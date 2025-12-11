Kasımpaşa – Gençlerbirliği Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Trendyol Süper Lig’de heyecan 16. hafta ile devam ederken, futbolseverler Kasımpaşa – Gençlerbirliği maçı ne zaman? sorusunun yanıtını araştırıyor. Aynı puana sahip iki takımın karşı karşıya geleceği haftanın açılış mücadelesi, ligde alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir randevu niteliği taşıyor. Kritik maç öncesinde yayın bilgileri, muhtemel kadrolar ve maç önü detayları haberimizde.

TAKIMLARIN SON DURUMU – MAÇ ÖNÜ ANALİZ

Kasımpaşa Gençlerbirliği maç önü değerlendirmeleri, iki takımın son haftalardaki performansı nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Kasımpaşa, Süper Lig’de oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla haftaya 13 puan ve averajla 14. sırada giriyor.

Gençlerbirliği ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgiyle 15 maçta 11 puan topladı. Başkent ekibi haftayı 17. sırada tamamladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük’ü 3-0 yenerek moral bulmalarına rağmen, teknik direktör Volkan Demirel'in istifası takımı belirsiz bir sürece soktu.

Kasımpaşa cephesinde ise sakatlıklar dikkat çekiyor. Haris Hajradinovic ve Cafu'nun karşılaşmada forma giemeyeceği açıklandı.

MAÇIN OYNANACAĞI STAT VE HAVA DURUMU

Karşılaşma, İstanbul’da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak. Maç sırasında hava durumunun az bulutlu olması ve sıcaklığın yaklaşık 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Hava koşullarının oyunu olumsuz etkilemesi beklenmiyor.

KASIMPAŞA – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa – Gençlerbirliği maçı, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın oynanacak. Mücadele 12 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak ve haftanın ilk karşılaşması olarak dikkat çekiyor. Aynı puana sahip iki takımın bu maçtaki performansı, ligdeki sıralamayı doğrudan etkileyebilir.

KASIMPAŞA – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, yayın haklarını elinde bulunduran platform tarafından beIN Sports’ta canlı olarak ekranlara gelecek. Yayın şifreli olacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports üyeliğiyle müsabakayı takip edebilecek. Ayrıca akıllı cihazlar üzerinden canlı yayın seçenekleri platformun dijital uygulamalarıyla erişilebilir durumda.

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı ne zaman?

Maç 12 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Kasımpaşa Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Müsabaka beIN Sports üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Maçı canlı izlemek mümkün mü?

Evet. beIN Sports üyeliği bulunan futbolseverler canlı yayınla maçı izleyebilir.

Takımların ligdeki durumu nasıl?

Kasımpaşa 13 puanla 14. sırada, Gençlerbirliği ise 11 puanla 17. sırada.

Karşılaşma hangi statta oynanacak?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak.

Maç şifresiz mi?

Hayır. beIN Sports yayınları şifreli olarak izlenmektedir.

İnternetten izleme seçenekleri neler?

beIN Connect ve platformun mobil uygulamaları üzerinden canlı izlenebilir.

Kasımpaşa – Gençlerbirliği maçı, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. İki takımın da kazanma ihtiyacı yüksek. Maçın sonucu yalnızca sıralamayı değil, sezonun gidişatını da etkileyebilir. Futbolseverler için heyecan dolu bir mücadele bekleniyor.