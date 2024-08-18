Kasımpaşa, Hatayspor'a konuk olacak
Kaynak: AA
Süper Lig'de yeni sezona Konyaspor yenilgisiyle başlayan Kasımpaşa, yarın Hatayspor'un konuğu olacak.
Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligin ilk haftasında Konyaspor'a kendi evinde 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın da Galatasaray'a İstanbul'da 2-1 mağlup olan Hatayspor'un da puanı bulunmuyor.
Konyaspor müsabakasında kırmızı kart gördüğü için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 7 maç ceza verilen Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Hatay deplasmanında görev yapamayacak.