Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında yara aldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın 12. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, ilk 45 dakikada skor üstünlüğünü alsa da rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi. Lacivert-beyazlı ekip, girdiği pozisyonlarda kaleci Fernando Muslera'yı geçemeyince devre arasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle girildi.

Maçın ikinci yarısına da etkili giren Kasımpaşa, 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 61. dakikada Josip Brekalo'nun golleriyle 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, kısa sürede reaksiyon vererek 69. dakikada Davinson Sanchez, 71. dakikada ise Osimhen'in golleriyle 3-2 üstünlük kurdu. Oyundan düşmeyen Kasımpaşa, 85. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltı golüyle skora 3-3 denge getirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, bu sezonki 5. beraberliğini yaşadı. Ligde 20 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, namağlup ünvanını korurken puanını 65'e çıkardı.

Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.

- İlk yarıdaki maçın skoru tekrarlandı

Galatasaray, sezonun ilk yarısında yenemediği rakibiyle aynı skorla berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun 7. haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 3-0'lık üstünlüğü koruyamayarak 3-3 berabere kaldı. Galatasaray, 26. haftada konuk olduğu lacivert-beyazlılara karşı 1-0 ve 3-2'lik skorlarla 2 kez öne geçse de yine galip gelemedi.

İki takım arasında bu sezon yapılan 2 maç da 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

- Son 4 resmi maçı kazanamadı

Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakada galip gelemedi.

Son galibiyetini Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 2 Süper Lig, birer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ligde Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ve kupada TÜMOSAN Konyaspor maçlarını beraberlikle tamamladı.

- Bu sezon ilk kez iki maç üst üste puan kaybetti

Galatasaray, bu sezon ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını kazanamadı.

Ligin 25. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 26. haftadaki Kasımpaşa müsabakasından da 3-3 beraberlikle döndü.

Son olarak 2022-2023 sezonunun 31 ve 32. haftalarında üst üste 2 lig maçından galibiyet çıkartamayan Galatasaray, yaklaşık 2 yıl sonra yine 2 maç üst üste kazanamadı.

- Ligde 26 maçtır bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında mağlup olmadı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

- Deplasmanda 24 maçtır yenilmiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 24 deplasman mücadelesinde yenilmedi.

Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 24 mücadeleden 20 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.

- Galatasaray, VAR müdahalesiyle penaltı kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kullandı.

Müsabakanın 9. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında altıpas içindeki Osimhen, kaleci Andreas Gianniotis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cihan Aydın, pozisyonu devam ettirdi.

Aydın, VAR odasındaki Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski'nin uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Gianniotis'in Osimhen'e faul yaptığını tespit eden Cihan Aydın, penaltıya hükmetti.

- Osimhen, ligde 16 gole ulaştı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de 16. kez gol sevinci yaşadı.

Kasımpaşa müsabakasına kadar sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 19 maçta 14 gol atan Osimhen, 90 dakikayı 2 golle tamamladı. Takımının ilk ve 3. gollerini atan Osimhen, ligdeki gol sayısını 16'e yükseltti. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta 6 kez skoru değiştiren 26 yaşındaki yıldız, toplamda gol sayısını 22'ye taşıdı.

Ligin ilk yarısındaki Kasımpaşa ağlarını 2 kez sarsan Osimhen, lacivert-beyazlılara 2 müsabakada toplamda 4 gol attı.

- Cuesta oyuna girdi, penaltı yaptırdı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, oyuna girdikten 4 dakika sonra penaltıya sebebiyet verdi.

Maçın 80. dakikasında Eren Elmalı'nın yerine oyuna dahil olan Cuesta, 84. dakikada ceza sahası içinde Can Keleş ile ikili mücadeleye girdi. Can'ın yerde kaldığı pozisyonda hakem Cihan Aydın devam kararı verdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Aydın, Cuesta'nın faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

Maçın 85. dakikasında penaltıyı kullanan Haris Hajradinovic, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora 3-3 eşitliği getirdi.

- Muslera'dan kritik kurtarışlar

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkati çekti.

Müsabakaya iyi başlayan Uruguaylı file bekçisi, 4, 24 ve 26. dakikalarda yaptığı kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Muslera, 32. dakikada ise Claudio Winck'in plasesinde köşeye giden topu kornere çelerek son dönemlerdeki en estetik kurtarışlarından birine imza attı.

İlk yarıdaki iyi performansını ikinci 45 dakikaya yansıtamayan Muslera, 52 ve 61. dakikalarda Kasımpaşa'nın şutlarını önleyemedi.

Muslera, 85. dakikada da rakibinin kazandığı penaltı atışında gole engel olamadı.

- Buruk'tan hakem Cihan Aydın'a tepki

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın verdiği bazı kararlara tepki gösterdi.

Müsabakanın 2. dakikasında sarı kart gören Kasımpaşalı futbolcu Yasin Özcan, 6. dakikada Barış Alper Yılmaz ile girdiği ikili mücadelede faul yaptı. Cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Okan Buruk, pozisyonda beklediği ikinci sarı kartın çıkmaması üzerine çok sinirlendi.

Bulunduğu odadan çıkan Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'a sarı kart göstermesi için seslendi.

- Kasımpaşa, ligde 2 maç sonra puan aldı

Lacivert-beyazlı takım, Süper Lig'de 2 maçın ardından puanla tanıştı.

Ligde son 2 maçını üst üste deplasmanda yapan İstanbul temsilcisi, sırasıyla Fenerbahçe'ye 3-1, Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Kasımpaşa, Galatasaray'dan aldığı beraberlikle puan hasretini sonlandırdı.

- Lacivert-beyazlılar, sahasındaki son 5 maçta yenilmedi

Kasımpaşa, iç sahadaki son 5 maçında mağlubiyet yaşamadı.

İç sahadaki son yenilgisini 8 Kasım 2024'te Bellona Kayserispor karşısında yaşayan lacivert-beyazlı ekip, sonrasındaki 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bu süreçte ikas Eyüpspor, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden Kasımpaşa, Gaziantep FK'nin ardından Galatasaray ile berabere kaldı.

Söz konusu maçlarda 15 gol atan Kasımpaşa, kalesinde 11 gol gördü.