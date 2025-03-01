Kasımpaşa ile Galatasaray 42. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa ile ligde 42. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00’da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 20 galibiyet, 4 beraberlikle aldığı 64 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Lacivert-beyazlılar ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda aldığı 31 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.



42. randevu

Kasımpaşa ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 26 kez sahadan galip ayrılırken, Paşa ise 7 kez rakibini mağlup edebildi. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 84 golüne, lacivert-beyazlılar 45 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında RAMS Park’ta oynanan mücadele 3-3 berabere sona erdi.



Ligde 25 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’de yoluna yenilgisiz devam eden tek takım olan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da bunu sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz sezonun son haftasından itibaren yenilmezlik serisi bulunan sarı-kırmızılılar, 25 maçta 21 galibiyet, 4 beraberlik aldı.



Deplasman karnesi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 11 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan müsabakalarda 10 galibiyet, 1 beraberlikle 31 puan aldı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Aslan son olarak dış sahada Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi ve 2-1’lik skorla kazandı.



23 maçtır dış sahada mağlup olmadı

Galatasaray, Süper Lig’de deplasmanda en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından dış sahada geçtiğimiz sezon 12, bu sezon da 11 olmak üzere toplam 23 maçta yenilmedi. Aslan bu süreçte 20 kez kazanırken, 3 defa da berabere kaldı.



Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte en az gol yiyen takım

Süper Lig’de bu sezon Galatasaray oynadığı 24 müsabakada kalesinde 23 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu performansıyla Fenerbahçe ve Beşiktaş ile birlikte en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom ayrıca ligde 8 karşılaşmada da kalesini gole kapadı.



Victor Osimhen’den ligde 14 gol

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen attığı gollerle takımını sırtlıyor. Osimhen, Süper Lig’de oynadığı 19 mücadelenin 10’unda rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 14 gol sevinci yaşadı ve sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu oldu.



Okan Buruk cezalı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinden sonra gerçekleştirilen basın toplantısındaki açıklamalarından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 1 maç men cezası aldı. Buruk cezasından dolayı Kasımpaşa maçında takımının başında olamayacak.



Yunus Akgün sarı kart cezalısı

Galatasaray’da, Kasımpaşa maçında bir futbolcu cezasından dolayı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda, Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Yunus Akgün, Paşa karşısında oynamayacak. Aslan’da ayrıca Victor Osimhen ile Ahmed Kutucu da sarı kart sınırında yer alıyor. İki futbolcu sarı kart görmesi durumunda 27. haftada deplasmandaki Corendon Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.

Tedavileri devam eden Mauro Icardi, İsmail Jakobs ve Alvaro Morata ise oynayamayacak.



Okan Buruk ile Burak Yılmaz, 2. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, bugüne kadar 1 kez rakip oldu. Bu maçta Buruk, sarı-kırmızılıların, Yılmaz da Beşiktaş’ın başındaydı. Söz konusu mücadeleden Okan Buruk, 2-1’lik skorla galip ayrıldı.



Cihan Aydın düdük çalacak

Kasımpaşa - Galatasaray karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi de Burak Pakkan olacak.