Kasımpaşa ile Kayserispor 27. randevuda
Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 26 müsabaka oynadı. İki ekip, 27. kez birbirini yenmek için sahaya çıkacak.
Kaynak: İHA
Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde birbirine üstünlük kurmak için 27. kez sahaya çıkacak.
Geride kalan 26 müsabakada 13 kez Kayserispor kazanırken 5 kez Kasımpaşa kazandı. 8 maç da berabere bitti.
Kayserispor rakibine 35 gol atarken kalesinde ise 29 gol gördü.
İki takım bugüne kadar İstanbul’da 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi ekip 4 kez kazanırken 7 kez de Kayserispor kazandı. istanbul’da oynanan 2 maç da berabere bitti. Bu 13 maçta Kasımpaşa 20 gol attı. Kayserispor da rakibine 20 golle yanıt verdi.
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