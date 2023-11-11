Kasımpaşa ile Kayserispor 27. randevuda

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 26 müsabaka oynadı. İki ekip, 27. kez birbirini yenmek için sahaya çıkacak.

Kasımpaşa ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde birbirine üstünlük kurmak için 27. kez sahaya çıkacak.

Geride kalan 26 müsabakada 13 kez Kayserispor kazanırken 5 kez Kasımpaşa kazandı. 8 maç da berabere bitti.

Kayserispor rakibine 35 gol atarken kalesinde ise 29 gol gördü.

İki takım bugüne kadar İstanbul’da 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda ev sahibi ekip 4 kez kazanırken 7 kez de Kayserispor kazandı. istanbul’da oynanan 2 maç da berabere bitti. Bu 13 maçta Kasımpaşa 20 gol attı. Kayserispor da rakibine 20 golle yanıt verdi.



