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Kasımpaşa, Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bir dönem Adana Demirspor formasını da giyen 30 yaşındaki Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i transfer etti.

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 14:34
  • Giriş: 17.08.2024 14:34
  • Güncelleme: 17.08.2024 14:34
Kaynak: DHA
Kasımpaşa, Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattı

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Kévin Rodrigues, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor formasını 2022-2023 sezonunda ve 2023-2024'ün ilk yarısında giyen Kevin Rodrigues, tüm kulvarlarda toplam 51 maçta 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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