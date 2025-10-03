Kasımpaşa – Konyaspor maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nda heyecan devam ediyor. İstanbul ekibi Kasımpaşa, güçlü rakibi Konyaspor ile karşılaşacak. Taraftarların merak ettiği sorular ise maçın hakemleri, oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri.

KASIMPAŞA – KONYASPOR MAÇI HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun atamasına göre karşılaşmada düdüğü Alper Akarsu çalacak. Yardımcı hakemlik görevini Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Akıncı üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi Melih Kurt olacak. Karşılaşmada gözlemci olarak Barış Şimşek, temsilci olarak ise Necdet Yeşildal, Cihangir Kaya ve Mustafa Pektaş görev alacak.

MAÇ GÜNÜ, SAATİ VE KANAL BİLGİSİ

Futbolseverlerin en sık sorduğu “Kasımpaşa – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtı belli oldu.

Mücadele, 5 Ekim 2025 Pazar günü saat 14:30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma, Bein Sports kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.