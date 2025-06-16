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Kasımpaşa, Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 2025-2026 sezonu yapılanması kapsamında Kubilay Kanatsızkuş'u 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Spor
  • 16.06.2025 12:09
  • Giriş: 16.06.2025 12:09
  • Güncelleme: 16.06.2025 12:13
Kaynak: Spor Servisi
Kasımpaşa, Kubilay Kanatsızkuş'u kadrosuna kattı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kubilay Kanatsızkuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kubilay Kanatsızkuş, Kasımpaşa'mızda! Yeni transferimiz Kubilay'a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

28 yaşındaki forvet, son olarak Göztepe'de forma giymişti.

Kanatsızkuş, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 21 maçta 5 gol, 2 asistlik performans göstermişti.

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