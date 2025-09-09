Giriş / Abone Ol
Kasımpaşa, Malili futbolcu Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı

  09.09.2025 15:11
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fousseni Diabate, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Son olarak İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 40 maçta 8 gol kaydetti.

