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Kasımpaşa, Pape Habib Gueye'yi kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 01.08.2025 14:28
  • Giriş: 01.08.2025 14:28
  • Güncelleme: 01.08.2025 14:28
Kaynak: AA
Kasımpaşa, Pape Habib Gueye'yi kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Senegalli forvet Pape Habib Gueye'yi transfer etiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Pape Habib Gueye, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 4 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Gueye, son olarak forma giydiği İskoç ekibi Aberdeen FC'de 28 maçta 8 gol attı.

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