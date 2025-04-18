Kasımpaşa - Sivasspor Süper Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de sezonun son bölümlerine yaklaşılırken, her puanın altın değerinde olduğu haftalardan birine girildi. İstanbul temsilcisi Kasımpaşa A.Ş., sahasında kümede kalma mücadelesi veren Net Global Sivasspor’u ağırlamaya hazırlanıyor. “Kasımpaşa – Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?” gibi merak edilen soruların yanıtları belli oldu. İşte maç öncesi öne çıkan detaylar, hakem kadrosu ve takımların lig tablosundaki yeri...

KASIMPAŞA – SİVASSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan görevlendirmeye göre bu önemli karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Yardımcılık görevlerinde Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısal yer alacak. Dördüncü hakem olarak Ali Yılmaz sahada olacak.

KASIMPAŞA SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa – Sivasspor maçı nerede oynanacak? sorusunun yanıtı da netleşti. Karşılaşma, İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Kasımpaşa, sahasında taraftar desteğiyle avantaj arayacak.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİ KADROSU

Maçın gözlemciliğini Erol Ersoy üstlenirken; Mehmet Tunçak, Levent Kantar ve Emre Bolel de karşılaşmanın temsilcileri olarak görev yapacak.

PUAN DURUMU: SİVASSPOR KÜMEDE KALMA SAVAŞINDA

Kasımpaşa, 39 puanla 11. sırada yer alıyor ve rahat bir konumda sezonu tamamlamaya hazırlanıyor.

Sivasspor ise 31 puanla 16. sırada bulunuyor ve “Sivasspor ligde kalır mı?” sorusunun cevabı bu maç gibi kritik karşılaşmalarda gizli.

Küme düşme hattında yer alan Sivasspor için bu karşılaşma adeta final niteliğinde. Alınacak puan ya da puanlar, kalan haftalar için moral etkisi yaratabilir.

KASIMPAŞA – SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

“Kasımpaşa maçı hangi kanalda, şifresiz mi?” sorusu taraftarlar tarafından sıkça soruluyor. Bu önemli mücadele, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA – SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa – Sivasspor maçı, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 13:30’da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu – İstanbul’da oynanacaktır.