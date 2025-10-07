Kasımpaşa Spor Kulübü'nden Mehmet Fatih Saraç açıklaması

Kasımpaşa Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Can Holding soruşturması kapsamında ifade veren Fatih Saraç hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kulüp Başkanı Hasan Hilmi Öksüz imzasıyla yapılan açıklamada, Mehmet Fatih Saraç'ın kulüple bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada Kasımpaşa Spor Kulübü ile Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş'nin farklı tüzel kişilikler olduğu vurgulandı.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Kasımpaşa; semtimizin güzide kulübü olup 2002-2003 sezonundan itibaren Yönetimimizde bulunduğu süreçte 3. Ligden Süper Lige yükselmesinde tüm semtle birlikte emek ve katkımız bulunmaktadır. 2011-2012 sezonundan itibaren yeni yapılanma sebebiyle Futbol Şubemiz, Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. bünyesinde Kasımpaşa A.Ş. olarak faaliyet göstermeye başlamış, Kasımpaşa Spor Kulübü ise amatör branşlarda faaliyetini sürdürmüş ve halen sürdürmektedir. Kasımpaşa Spor Kulübü; Spor kulübü statüsünde amatör branşlarda faaliyet göstermekte olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturmada adı geçen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile farklı tüzel kişiliklerdir. Bu nedenle basın ve yayın kuruluşlarında soruşturma kapsamında adı geçen Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. ile kulübümüzün farklı tüzel kişilikler olduğu ve Kasımpaşa Spor Kulübü başkanı olarak adı geçen Mehmet Fatih Saraç’ın kulübümüzle ilgisi bulunmadığını kamuoyuna saygıyla duyururuz."

NE OLMUŞTU?

Can Holding hakkında başlatılan soruşturma kapsamında kamuoyunda 'Alo Fatih' olarak adlandırılan Mehmet Fatih Saraç'ın 6 Ekim Pazartesi ifadesi alınmıştı. Saraç’a Park Holding ile Kasımpaşa Spor Kulübü'nün parasal ilişkisi sorulmuş ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.