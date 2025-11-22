Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa, ligde geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayarak 10 puanla 15. sırada kendine yer buldu. Lacivert-beyazlılar, ligdeki son 5 maçında 2 puan toplayabildi.

Alanyaspor ise 12 maçta aldığı üçer galibiyet ve yenilgi ile 6 beraberlik sonucunda 15 puan topladı ve haftaya 8. sırada girdi.

Kasımpaşa'da sakatlığı bulunan Haris Hajradinovic, karşılaşmada forma giyemeyecek.