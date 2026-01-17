Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 17.01.2026 12:51
  • Giriş: 17.01.2026 12:51
  • Güncelleme: 17.01.2026 12:51
Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile karşılaşacak

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligin ilk yarısında 3 galibiyet, 6 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 15 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 4 maçta 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşarken söz konusu süreçte 1 gol kaydetti.

Kasımpaşa'da devre arasında transfer edilen İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kamil Ahmet Çörekçi ve Kerem Demirbay, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi durumunda ilk kez yeni takımlarının formasını giyecek.

BirGün'e Abone Ol