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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 15.02.2024 11:44
  • Giriş: 15.02.2024 11:44
  • Güncelleme: 15.02.2024 11:44
Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde son 3 maçını kazanan ve puanını 38'e yükselten Kasımpaşa haftaya 5. sırada giriyor.

Oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet elde eden VavaCars Fatih Karagümrük ise 27 puanla aynı puana sahip Gaziantep FK'nin averajla önünde 16. sırada bulunuyor.

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