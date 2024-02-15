Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
Kaynak: AA
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Ligde son 3 maçını kazanan ve puanını 38'e yükselten Kasımpaşa haftaya 5. sırada giriyor.
Oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet elde eden VavaCars Fatih Karagümrük ise 27 puanla aynı puana sahip Gaziantep FK'nin averajla önünde 16. sırada bulunuyor.
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