Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz’ı getirdi
Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz’ın getirildiğini açıkladı.
Kaynak: Spor Servisi
Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Burak Yılmaz'ı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.
Kamuoyuna Duyuru | Burak Yılmaz— Kasımpaşa (@kasimpasa) January 28, 2025
Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır.
Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.
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