Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz’ı getirdi

Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Burak Yılmaz'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.