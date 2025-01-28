Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz’ı getirdi

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz’ın getirildiğini açıkladı.

Spor
  • 28.01.2025 14:31
  • Giriş: 28.01.2025 14:31
  • Güncelleme: 28.01.2025 14:35
Kaynak: Spor Servisi
Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Burak Yılmaz’ı getirdi
Fotoğraf: Kasımpaşa (X)

Kasımpaşa, teknik direktörlüğe Burak Yılmaz'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

BirGün'e Abone Ol