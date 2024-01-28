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Kasımpaşa, Trabzonspor ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 28.01.2024 11:21
  • Giriş: 28.01.2024 11:21
  • Güncelleme: 28.01.2024 11:21
Kaynak: AA
Kasımpaşa, Trabzonspor ile karşılaşacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Ligde üst üste iki maçını kaybeden Trabzonspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 37 puan topladı. Bordo-mavili ekip, ligde 3. sırada yer alıyor.

Ligde son 4 maçında 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa ise 29 puanla 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

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