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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı öncesinde müzik etkinliği düzenlendi

Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin gerçekleştirdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu

Ajans Haberleri
  • 05.05.2025 20:42
  • Giriş: 05.05.2025 20:42
  • Güncelleme: 05.05.2025 20:42
Kaynak: AA
Kasımpaşa-Trabzonspor maçı öncesinde müzik etkinliği düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, müzik etkinliği düzenledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan müsabaka öncesinde Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesi, "Sevgi ve kardeşlik için spor müzik el ele" diyerek müzik şenliği gerçekleştirdi.

Müziğin, gençlerin sevgi ve kardeşliğine vesile olması amacıyla yapılan iş birliği neticesinde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

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