Kasımpaşa'ya Hollandalı sol bek

Ajans Haberleri
  • 07.08.2025 13:40
  • Giriş: 07.08.2025 13:40
  • Güncelleme: 07.08.2025 13:41
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Hollandalı sol bek Godfried Frimpong'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Godfried Frimpong, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul'da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Frimpong, geçen sezon Portekiz ekibi Moreirense'de 33 maçta forma giydi.

