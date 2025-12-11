Kasımpaşa, yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Aynı puana sahip iki takım, geride bıraktığımız haftada averajla 14 ve 15'inci sırada yer aldı.

Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, haftaya 14 puan ve averajla 15. sırada girdi.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı müsabakaların 4'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'undan mağlubiyetle ayrılan Gençlerbirliği ise haftayı 14 puan ve averajla 14. basamakta tamamladı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Haris Hajradinovic ile Cafu, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel görevinden istifa etmişti.