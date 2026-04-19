Kasımpaşa’dan tek gollü galibiyet

Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor’u 1-0 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 60. dakikada İrfan Can Kahveci’den geldi.

Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topun başına geçen deneyimli oyuncu, doğrudan kaleyi düşünerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 31’e yükselterek 13. sıraya yerleşti. 33 puanda kalan Alanyaspor ise haftayı 12. sırada tamamladı.

Ligin 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Samsunspor’u konuk edecek.