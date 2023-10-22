Kasımpaşa’yı Sivas’ta 1 taraftar destekledi
Kaynak: İHA
Kasımpaşa’nın, Süper Lig’in 9. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında deplasman tribününde 1 lacivert-beyazlı taraftar takip etti.
Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
Kasımpaşa deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere yalnızca 1 kişi yer aldı.
Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar, takımına kendi tezahüratlarıyla destek verdi.
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