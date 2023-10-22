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Kasımpaşa’yı Sivas’ta 1 taraftar destekledi

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 14:11
  • Giriş: 22.10.2023 14:11
  • Güncelleme: 22.10.2023 14:11
Kaynak: İHA
Kasımpaşa’yı Sivas’ta 1 taraftar destekledi

Kasımpaşa’nın, Süper Lig’in 9. haftasında konuk olduğu Sivasspor maçında deplasman tribününde 1 lacivert-beyazlı taraftar takip etti. 

Süper Lig’in 9. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

Kasımpaşa deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere yalnızca 1 kişi yer aldı. 

Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar, takımına kendi tezahüratlarıyla destek verdi. 

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