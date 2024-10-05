Kasiyer Merve'nin katilinin annesi: İyi ki yapmışlar, ellerine kollarına sağlık

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 28 yaşındaki Merve Acar'ın öldüğü marketteki silahlı saldırıya ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün (4 Ekim) görülen duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Söylemez ve arkadaşları 20 yaşındaki Emircan U., 20 yaşındaki Muhammet S., 19 yaşındaki Furkan A., 21 yaşındaki İsmail B. ve 18 yaşındaki Tolga G. hazır bulundu. Sanık Buse K. ise cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Maktul ve sanıkların yakınları da salonda hazır bulundu.

SAVCILIK MÜTALAASI DEĞİŞTİ

Mahkemede, olaya ilişkin yapılan keşif sonrasında bilirkişiler tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporun ardından savcılık mütalaasını değiştirdi.

Değişen mütalaada savcılık, sanıkların olayı fikir birliği içinde gerçekleştirdiklerini, olayın gerçekleştiği markete tüfek ve bıçaklarla gittiklerini belirterek, tutuklu sanıklardan Tolga G. dışındakilerin "kadına karşı kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti.

MAHKEME SALONUNDA SKANDAL SÖZLER

Savcılık, Tolga G'nin de olayda yaralanan Hasan Söylemez'e karşı eyleminden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs"le cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Tolga G'nin adli kontrol şartıyla salıverilmesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Duruşmanın sonunda sanık Yusuf Söylemez'in babası, "Adalet yerini bulacak" şeklinde, annesi ise "İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık" şeklinde bağırdı.

Polisler, sanıkların yakınlarını duruşma salonundan çıkardı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Pamukkale ilçesinde 20 Ağustos 2023'te arkadaşlarıyla Kayhan Mahallesi'ndeki markete giden Yusuf Söylemez, pompalı tüfekle dükkan sahibi Merve Acar ile kuzeni Hasan Söylemez'i yaralamış, Acar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.