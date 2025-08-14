Kasksız yolcu taşıyan sürücü motosikleti yere yatırdı

Eskişehir’de arkasında kasksız yolcu taşıyan bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikleti yere yatırdığı ilginç kaza kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Atatürk caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; arkasında kasksız yolcu taşıyan bir sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikleti yere yatırdı. Yaşanan ufak kaza sonucunda sürücü, güvenlik ekipmanları olmayan yolcusuyla birlikte yere düştü. Kazanın ardından ayağa kalkan ve çevre esnafının yardımcı olduğu 2 şahıs, yollarına devam etti. Şans eseri arkadan süratli bir aracın gelmemesi ise muhtemel faciayı önledi. Gençlerin hafif sıyrıklarla atlattığı ilginç kaza, bir güvenlik kamerası ile anbean kayıt altına alındı.