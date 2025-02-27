Kaspersky'den Oscar Ödül Töreni uyarısı: "URL biçimlerini iki kez kontrol edin"
Kaspersky, yaklaşan Akademi Ödülleri öncesinde siber suçluların sahte yayın dolandırıcılıklarıyla film hayranlarını hedef alabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kaspersky Kıdemli Web İçerik Analisti Olga Svistunova, "Kullanıcıları, herhangi bir yayın teklifinin kaynağını doğrulamaya ve istenmeyen bağlantılara tıklamaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.
Kaspersky yaklaşan Oscar Ödül Töreni öncesinde uyarılarda bulundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oscar adayı filmleri ücretsiz yayınlamayı vadeden dolandırıcılık girişimleri, kullanıcıları kişisel ve finansal verilerini çalabilecek sahte internet sitelerine yönlendirmeyi amaçlıyor. Bu tür dolandırıcılıklar, ciddi mali kayıplara yol açabiliyor.
Saldırganlar, bu yılın Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen eleştirmenlerce beğenilen filmlere ücretsiz erişim vadediyor.
İzlemeye başlamak için bağlantıya tıkladığında doğrudan sahte bir sayfaya yönlendirilen ya da kişisel bilgileri ve banka kartı bilgilerini içeren ücretsiz deneme hesabı oluşturmaları istenen kullanıcılar, dolandırıcılara para kaptırabiliyor veya farkında olmadan yüksek maliyetli ve istenmeyen aboneliklere dahil olabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Web İçerik Analisti Olga Svistunova, siber suçluların Oscar heyecanını fırsata çevirdiğini belirterek, "Bu dolandırıcılıklar oldukça sofistike olup, genellikle yasal yayın platformlarını taklit ediyor. Ancak nihai amaçları net: verilerinizi çalmak veya banka hesabınızı boşaltmak. Kullanıcıları, herhangi bir yayın teklifinin kaynağını doğrulamaya ve istenmeyen bağlantılara tıklamaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Hiçbir ödüllü film, kimlik bilgilerinizin tehlikeye atılmasına değmez" ifadelerini kullandı.
"ERKEN İZLEME VADEDEN BAĞLANTILARDAN KAÇININ"
Kaspersky uzmanları, dolandırıcılığı karşı kullanıcılara şu önerilerde bulundu:
"Sinemalardaki, yayın hizmetlerindeki, televizyonlardaki, DVD'deki veya diğer kaynaklardaki resmi film çıkış tarihlerine dikkat edin. Kişisel verilerinizi girmeden önce internet sitelerinin gerçekliğini kontrol edin ve film izlemek veya indirmek için yalnızca resmi internet sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin. Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. İçeriği erken izleme vadeden bağlantılardan kaçının ve içeriğin güvenilirliğinden emin olmak için resmi yayın platformlarıyla kontrol edin."