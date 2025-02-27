Kaspersky'den Oscar Ödül Töreni uyarısı: "URL biçimlerini iki kez kontrol edin"

Kaspersky yaklaşan Oscar Ödül Töreni öncesinde uyarılarda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oscar adayı filmleri ücretsiz yayınlamayı vadeden dolandırıcılık girişimleri, kullanıcıları kişisel ve finansal verilerini çalabilecek sahte internet sitelerine yönlendirmeyi amaçlıyor. Bu tür dolandırıcılıklar, ciddi mali kayıplara yol açabiliyor.

Saldırganlar, bu yılın Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen eleştirmenlerce beğenilen filmlere ücretsiz erişim vadediyor.

İzlemeye başlamak için bağlantıya tıkladığında doğrudan sahte bir sayfaya yönlendirilen ya da kişisel bilgileri ve banka kartı bilgilerini içeren ücretsiz deneme hesabı oluşturmaları istenen kullanıcılar, dolandırıcılara para kaptırabiliyor veya farkında olmadan yüksek maliyetli ve istenmeyen aboneliklere dahil olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Web İçerik Analisti Olga Svistunova, siber suçluların Oscar heyecanını fırsata çevirdiğini belirterek, "Bu dolandırıcılıklar oldukça sofistike olup, genellikle yasal yayın platformlarını taklit ediyor. Ancak nihai amaçları net: verilerinizi çalmak veya banka hesabınızı boşaltmak. Kullanıcıları, herhangi bir yayın teklifinin kaynağını doğrulamaya ve istenmeyen bağlantılara tıklamaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Hiçbir ödüllü film, kimlik bilgilerinizin tehlikeye atılmasına değmez" ifadelerini kullandı.

"ERKEN İZLEME VADEDEN BAĞLANTILARDAN KAÇININ"

Kaspersky uzmanları, dolandırıcılığı karşı kullanıcılara şu önerilerde bulundu: