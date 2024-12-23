Kassam Tugayları açıkladı: Bir binada Filistinlileri alıkoyan İsrail askerleri öldürüldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binada Filistinlileri alıkoyan İsrail askerlerini öldürdüklerini bildirdi.

Kassam Tugayları'ndan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde İsrail güçlerinin konuşlandığı bir binayı koruyan 3 İsrail askerinin bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından binaya baskın düzenlendiği ve tüm İsrail askerlerinin "sıfır mesafeden ortadan kaldırıldığı" belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin binada alıkoydukları Filistinlilerin kurtarıldığı kaydedildi.

İsrail ordusundan olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.