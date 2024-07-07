Kassam Tugayları, binlerce yeni milisin eğitilerek göreve alındığını duyurdu

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı görüntülü açıklamada, "Savaş devam ederken binlerce yeni savaşçıya pusu atma, bomba ve füze üretme, İsrail'in saldırı kalıntılarının dönüştürülmesi gibi çeşitli eğitimler vererek silah altına almayı başardık" açıklamasında bulundu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde eğitim alan binlerce yeni milisin göreve başladığını açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı görüntülü açıklamada, "Savaş devam ederken binlerce yeni savaşçıya pusu atma, bomba ve füze üretme, İsrail'in saldırı kalıntılarının dönüştürülmesi gibi çeşitli eğitimler vererek silah altına almayı başardık" ifadelerini kullandı.

Ebu Ubeyde, Kassam'ın 24 tugayının Gazze Şeridi'nin "en kuzeyindeki Beyt Hanun'dan en güneyindeki Refah'a kadar 9 ay boyunca savaştığını" belirtti.

"Topraklarımızda, işgalin olduğu her yerde karşı koymak için savunma yeteneğimizi güçlendirdik ve devam ediyoruz" diyen Ebu Ubeyde, Gazze'deki Filistinlilerin "Nazi-Siyonist-Amerikan saldırılarına ve soykırımına maruz kaldığını" ifade etti.

Ebu Ubeyde, "9 aydır devam eden direnişimiz başarısızlığa uğramadı ve yumuşamadı. Gazze'de halen dışarıdan silah ve mühimmat desteği olmadan savaşıyoruz. Halkımız hala suçsuz yere bir soykırım savaşında yiyecek, su ve ilaç olmadan hayatta kalmaya çalışıyor" dedi.

Kassam Tugayları'nın Refah'ta İsrail ordusunun askerlerini öldürdüğünü, araçlarını imha ettiğini ve pusu kurduğunu vurgulayan Ebu Ubeyde, kamuoyuna İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, iktidarda kalmak ve rakiplerine saf dışı etmek amacıyla İsrailli esirleri feda ettiği mesajını verdi.

Batı Şeria ve Kudüs'teki birçok bölgede "direnişin operasyonlarla güçlü bir cevap verdiğini" belirten Ebu Ubeyde, Filistinlilerin, İsrail'in "Yahudileştirme ve soykırım politikalarına karşılık verdiğini" kaydetti.