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Kassam Tugayları: Gazze'de 5 İsrail askeri aracını imha ettik

Ajans Haberleri
  • 06.11.2023 13:21
  • Giriş: 06.11.2023 13:21
  • Güncelleme: 06.11.2023 13:21
Kaynak: AA
Kassam Tugayları: Gazze'de 5 İsrail askeri aracını imha ettik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askeri aracını imha ettiklerini duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Şatii Mülteci Kampı ile Eş-Şeyh Rıdvan Mahallesi yakınlarındaki 4 İsrail askeri aracının "Yasin-105" anti-tank roketleriyle imha edildiği belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva'ya giren İsrail ordusuna ait bir tankın da "Yasin-105" anti-tank roketiyle vurulduğu kaydedildi.

Gazze'nin güneybatısındaki Cühr ed-Dik beldesine giren İsrail birliklerininse hava topuyla hedef alındığı ifade edildi.

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