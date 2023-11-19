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Kassam Tugayları: Gazze'de 6 İsrail askerini öldürdük

Ajans Haberleri
  • 19.11.2023 11:51
  • Giriş: 19.11.2023 11:51
  • Güncelleme: 19.11.2023 11:51
Kaynak: AA
Kassam Tugayları: Gazze'de 6 İsrail askerini öldürdük

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusunda yer alan Hicr ed-Dik bölgesinde İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Hicr ed-Dik bölgesinde "sıfır mesafeden 6 İsrail askerinin öldürüldüğü" ifade edildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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