Kassam Tugayları: Gazze'de 6 İsrail askerini öldürdük

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 6 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin doğusunda yer alan Hicr ed-Dik bölgesinde İsrail askerlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Hicr ed-Dik bölgesinde "sıfır mesafeden 6 İsrail askerinin öldürüldüğü" ifade edildi.

Konuyla ilgili İsrail ordusundan herhangi bir açıklama yapılmadı.