Kassam Tugayları: Gazze'de kalan son İsrailli esir Gvili'nin cesedinin yerini arabuluculara bildirdik

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’ndeki son İsrailli esirin cesedinin bulunduğu yerle ilgili ellerindeki tüm bilgileri arabulucularla paylaştıklarını duyurdu.

Kassam Tugayları'nın yeni sözcüsü Ebu Ubeyde’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımlarda, "İsrailli esir Ran Gvili'nin cesedinin bulunduğu yere ilişkin elimizdeki tüm detay ve bilgileri arabuluculara ilettiğimizi teyit ediyoruz. Söylediklerimizin doğruluğunun en açık göstergesi, düşmanın şu anda Kassam Tugaylarının arabuluculara sunduğu bilgilere dayanarak belirli bir noktada arama yapıyor olmasıdır" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden, Tel Aviv yönetiminin cesedi teslim edilene kadar işgal altında tutulan Refah Sınır Kapısı'nı açmayacağını duyurduğu İsrailli esir Gvili’ye ilişkin açıklama yapıldı.

Hafta sonundan bu yana İsrail ordusunun esir Gvili'nin cesedinin yer tespiti için Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir mezarlıkta arama çalışması yürüttüğü belirtildi.

Tel Aviv yönetiminden yapılan açıklama, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail'in "şu anda arabuluculara Tugaylar tarafından verilen bilgilere dayanarak belirli bir yerde arama yaptığını" duyurmasının ardından geldi.

İsrail yönetimi daha önce Gazze'de kalan son İsrailli esir cesedi geri dönene kadar Refah'ın açılışına izin vermeyeceğini açıklamıştı.