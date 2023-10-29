Kassam Tugayları: Gazze'nin kuzeybatısına giren İsrail askeri araçlarını hedef aldık
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeybatısına giren bazı İsrail askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeybatısına giren bazı İsrail askeri araçlarını hedef aldığını duyurdu.
Kassam Tugayları, kendilerine ait Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Gazze Şeridi'nin kuzeybatısına giren İsrail askeri araçlarının ağır kalibreli havan toplarıyla vurulduğu belirtilen açıklamada, Erez bölgesinin batısındaki bazı araçların alev aldığı, içerisindeki çok sayıda askerin öldüğü kaydedildi.
Kassam Tugayları tarafından hedef alınan ve alev alan İsrail araçları arasında 2 tankın teyit edildiği aktarıldı.
Açıklamada, bölgede İsrail ordusu ile Kassam Tugayları arasındaki çatışmaların devam ettiği belirtildi.
Kassam Tugayları, gün içerisinde yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği saldırı girişimini püskürttüklerini duyurmuştu.