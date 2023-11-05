Kassam Tugayları: Gazze Şeridi'ne giren 6 İsrail tankını imha ettik

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne giren İsrail ordusuna ait 6 tankı sabah saatlerinden bu yana imha ettiğini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzeybatısına giren bir, güneyindeki Tel el-Heva'da 2, kuzeyindeki Beyt Hanun'da 3 olmak üzere İsrail ordusuna ait 6 tankın "Yasin-105" anti-tank roketleri kullanılarak imha edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail ordusundan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.