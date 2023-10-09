Kassam Tugayları: İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında elimizdeki 4 İsrailli öldü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in dün gece ve bugün Gazze'ye düzenlediği bombardımanın, ellerinde bulunan 4 İsraillinin ve bir Kassam Tugayı mensubunun ölümüyle sonuçlandığını öne sürdü.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı sonucu rehin aldıkları 4 İsraillinin öldüğünü iddia etti.

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuya ilişkin kısa bir açıklama yaptı.

Ebu Ubeyde, İsrail'in dün gece ve bugün Gazze'ye düzenlediği bombardımanın, Kassam Tugaylarının elinde bulunan 4 İsraillinin ve bir Kassam Tugayı mensubunun ölümüyle sonuçlandığını öne sürdü.

Saldırıda öldüğü iddia edilen İsraillilerin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas, 7 Ekim Cumartesi günü sabaha karşı İsrail’e yönelik ‘Aksa Tufanı’ operasyonunu başlattı.

Operasyon yaklaşık 5 bin roketin İsrail’in kontrolündeki bölgelere atılmasıyla başladı, ardından bir kısmı paramotorlarla İsrail tarafına geçen Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları militanlarının saldırılarıyla devam etti. Diğer Filistinli direniş örgütleri de İsrail’e karşı yapılan bu hamleye katıldı. İsrailliler rehin alınıp Gazze’ye getirildi. Operasyon “Son 50 yılın en büyük saldırısı” olarak değerlendirildi.

İsrail ise bu operasyonun ardından “savaş durumu alarmı” verdi ve Filistin’e yönelik ‘Demirden Kılıçlar’ adlı bir harekat başlattı. Harekatla birlikte İsrail ordusu abluka altındaki Gazze’ye yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi.

“Savaşta” olduklarını söyleyen ve güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Netanyahu, “Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkının işgal güçlerine karşı kendini koruma hakkının olduğunu vurguladı.