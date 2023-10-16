Kassam Tugayları'ndan rehinelerle ilgili açıklama: Saha koşulları müsait olunca bırakacağız

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada, “Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız” ifadelerini kullanarak, “İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehine hayatını kaybetti” dedi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı açıklamada,rehinelerle ilgili bilgi verdi.

Ubeyde yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde 200 ila 250 arasında İsrailli rehine olduğunu ifade ederek, “el-Kassam Tugayları'nın elinde bulunan rehine sayısı 200. Geri kalanlar ise direniş grupları ve diğer yerlere dağıtıldı” dedi.

BOMBARDIMANDA 22 REHİNE YAŞAMINI YİTİRDİ

“Farklı milletlerden bir grup tutuklumuz var. Onları misafirimiz olarak görüyoruz ve saha koşulları serbest bırakılmalarına izin verdiği anda bunu yapacağız” ifadelerini kullanan Ubeyde, İsrail bombardımanında şu ana kadar 22 rehinenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.