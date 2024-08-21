Kaş’ta cazla dolu 3 güne davet var

Kültür Sanat Servisi

Antalya’da bu yıl 6’ncısı düzenlenecek ‘Kaş Caz Festivali’, 23-25 Ağustos’ta Kaş Marina’da sanatseverlerle buluşacak. 3 günlük festivalde müzisyenler solo ve grup performanslarıyla sahne alacak. Festival boyunca açılışları, gün batımında Dj Barthez yapacak. Hey! Douglas, bu yıl Kaş Caz Festivali’nin açılış grubu olarak canlı performans sergileyecek.

6. Kaş Caz Festivali kapsamında, Kalben, multi-enstrümantalist Deniz Mahir Kartal, Gürol Ağırbaş, Birsen Tezer, İstanbul merkezli grup No Land da sanatseverlerle buluşacak. Kapanışta ise Fatih Erkoç sahnede olacak. Fatih Erkoç Quartet Jazz Project ile festival tamamlanacak.