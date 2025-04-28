Kaş’ta halk plajı ihaleye açılıyor

Ebru ÇELİK

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti’nin de bulunduğu bölgedeki Yeşilköy Mahallesi Yalı mevkiinde yer alan Gerenlik Koyu, 77 bin metrekarelik orman arazisine yapılacak “Konaklamasız Orman Parkı” ihalesiyle gündemde. 1. Derece Doğal Sit Alanı ve Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi niteliğindeki koy için ihale, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yarın gerçekleştirilecek.

İhale dosyasına göre; 77 bin metrekarelik arazide lokanta, büfe, kahvehane, ibadethane, depo, yöresel ürün satış üniteleri ile tuvalet ve otoparktan oluşan toplam 1190 metrekarelik yapılaşma planlanıyor. İhale, kapalı teklif usulüyle yapılacak. İhalenin tahmin edilen yıllık kira bedeli ise 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. Bölgedeki yerliler ise ücretsiz şekilde kullandıkları alanın özelleştirilmesine karşı çıkarak, "Tüm yurttaşların faydalanabileceği bir alandan neden tek kişi faydalansın" diyerek ihaleye tepki gösterdi.

İhale dosyasında, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’nün görüşüne de yer verildi. ASAT, bölgede kanalizasyon ve içme suyu altyapısı bulunmadığını, bu nedenle plaj işletmesi açılması durumunda deniz suyunun kısa sürede kirleneceğini bildirdi.

DENİZİ MAHVEDECEKLER

CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, geçtiğimiz günlerde Gerenlik Koyu’na giderek balıkçılar, tekneciler ve yerel halkla görüştü. Yurttaşların özelleştirmeye karşı olduklarını belirten Arıkan, “Burası Kalkan, Bezirgan, Yeşilköy, Kınık ve Ova mahallelerinin halkının kendi yeri gibi gördüğü bir alan. Turistler de bu koyu seviyor, çünkü az insan oluyor, doğallığı bozulmamış durumda. Çamur banyosu da burayı cazip kılıyor. Burası sit alanı ve ÖÇK bölgesi. Çivi bile çakılması yasakken, şimdi ihaleyle özel bir firmaya verilecek. Tekneciler de burada durak yapıyor. Eğer ihale gerçekleşirse, turistik ve kültürel bir değerimizi kaybedeceğiz. Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy da ihaleye karşı olduklarını ve dava açacaklarını belirtti. BirGün’e konuşan Akoy, şunları söyledi: “Çivi çakılması yasak olan bir alanı ‘konaklamasız orman parkı’ adıyla yapılaşmaya açmak hukuka aykırı. 1190 metrekarelik bir yapılaşma öngörülüyor. Yasanın kendisi de anayasaya aykırı. Hem yasanın hem ihalenin iptali için mücadele edeceğiz.” Akoy, koyun önemine de dikkat çekerek, “Kalkan ve Kaş halkının denize girdiği nadir alanlardan biri burası. Tekneciler turistleri buraya getiriyor. Eğer özelleşirse hem halk hem esnaf zarar görecek. Biz doğamızın katledilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

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KOY HALKA AİT KALSIN

Günübirlik tekne turu yapan Hikmet Avcı, koyun sadece tekneciler için değil, Yeşilköy ve Kınık gibi çevre köylerde yaşayan çiftçiler için de hayati önemde olduğunu belirtti: “Koy, yıllardır halkın piknik yaptığı, denize girdiği bir alan. Biz tekneciler de turlar sırasında turistleri buraya getiriyoruz. Çamur banyosu yapıyorlar, denize giriyorlar. İhale gerçekleşirse, teknelerimiz bile yanaşamayacak. Sonuçta biz sadece turizmciler değiliz; aynı zamanda buranın yerlisiyiz. "