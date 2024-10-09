Kaş’ta yazın halkın girişine dahi izin verilmeyen ormanlık alana otel yapılacak!

HABER MERKEZİ

Kaş Çevre ve Kültür Derneği, orman arazilerinin yapılaşmaya ve ranta açılmasına izin veren Orman Pakları Yönetmeliği'nin iptal edilerek kamu yararı gözeten düzenlemeler getirilmesi talebiyle yazılı basın açıklaması yaptı.



Açıklamada, “Orman Genel Müdürlüğü’nün ülke genelindeki orman arazilerini ‘Orman Parkı’ adı altında 20 yıllığına kiralamasıyla ilgili haberler son günlerde kamuoyunun gündeminde tartışma yaratmıştır. Orman varlığı bakımından ülkemizde ilk sırada yer alan Antalya da bu kiralamalardan yoğun olarak etkilenen iller arasındadır” denildi.

"KONAKLAMALI ORMAN PARKI DEMEK OTEL DEMEK"

Kaş’ın Bezirgan Mahallesi’nde Düdenardı Mevkii’nde bulunan 20 bin metrekareden fazla orman arazisinin 5 Eylül 2024 tarihinde yapılan ihale ile 20 yıllığına özel bir şirkete kiralandığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bezirgan ve Kalkan’da yaşayan vatandaşların 53 itiraz dilekçesi vermesine karşın ilgili İdare bu konuda geri adım atmamış, itirazları reddederek kamuya ait orman arazisini konaklamasız orman parkı olarak kiraya vermiştir.

Kaş Bezirgan Mahallesi’nde tepki çeken kiralamayla ilgili ilçe halkımızın endişeleri sürerken Pınarbaşı Mahallemizde de başka bir orman parkı ihalesinin yapılacağı duyulmuştur. Orman Genel Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruda, Pınarbaşı Mahallesi yerleşimine bitişik 20 bin 400 metrekarelik orman arazisinin 18 Ekim 2024 tarihinde Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’nde yapılacak ihale ile 20 yıllığına özel işletmelere kiralanacağı belirtilmiştir. İhale dosyasında yer verilen bilgilere göre yaz aylarında yangın riski nedeniyle yerel halkın girişine bile izin verilmeyen Pınarbaşı’ndaki ormanlık alanın ‘konaklamalı orman parkı’ olarak kiralanmak istenmesi İdarenin çelişkili yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu durum, yaklaşık 100-150 kişi kapasiteli bir otel kullanımını imar kanunundan da kaçırarak ‘orman parkı’ adı altında orman arazisine monte etmek anlamına gelmektedir.”

“YARGIYA TAŞIYACAĞIZ!”

Dernek, Bezirgan ile ilgili kiralama ihalesini yargıya taşıtacağını da açıkladığı açıklamada, “Pınarbaşı’ndaki orman yağmasına karşı da hukuk mücadelesi başlatacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayında Artvin ilimizde Reşit Kibar adlı bir vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı, Cankurtaran bölgesindeki geniş orman arazilerinin ‘Orman Parkı’ adı altında yapılaşmaya açılması girişimi sırasında yaşanmıştır. Artvin’de yaşanan cinayet, ormanlarını, sularını, ağaçlarını ve üzerinde yaşadığı coğrafyayı savunmaya çalışan insanımızın nasıl bir vahşi rant saldırısıyla karşı karşıya kaldığını göstermektedir” ifadelerine yer verdi.